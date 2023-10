Equidays – Escale à Lisieux Basilique de Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Equidays – Escale à Lisieux Basilique de Lisieux Lisieux, 25 octobre 2023, Lisieux. Equidays – Escale à Lisieux Mercredi 25 octobre, 14h00 Basilique de Lisieux Gratuit Le mercredi 25 octobre, les Équidays se clôturent à Lisieux, à l’occasion d’une journée exceptionnelle !

De 14h à 18h30, retrouvez le village des Équidays avec des spectacles équestres, des jeux et activités pour enfants, la découverte des métiers du cheval, des démonstrations et bien sûr la grande parade pour terminer la journée en beauté ! 25 OCTOBRE – BASILIQUE DE LISIEUX

Infos sur le village : https://equidays.fr/le-village-des-equidays

Infos sur la parade : https://equidays.fr/la-parade Basilique de Lisieux Basilique Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« link »: « https://equidays.fr/le-village-des-equidays »}, {« link »: « https://equidays.fr/la-parade »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T20:30:00+02:00

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T20:30:00+02:00 lisieux calvados Département du Calvados Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Basilique de Lisieux Adresse Basilique Lisieux Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville Basilique de Lisieux Lisieux latitude longitude 49.139513;0.236549

Basilique de Lisieux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/