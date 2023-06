Concert Mozart par les choeurs de Cléry Basilique de Cléry Saint André, 6 octobre 2023, .

Concert Mozart par les choeurs de Cléry 6 – 8 octobre Basilique de Cléry Saint André Voir http://lumieresndclery.blogspot.fr

La Grande Messe en ut mineur de Wolfgang Amadeus Mozart est, avec le Requiem, le chef d’œuvre du répertoire de musique sacrée du célèbre compositeur. Expressive, dramatique et majestueuse, elle est interprétée par un grand chœur, un orchestre symphonique et des solistes de très haut niveau dans la magnifique basilique de Cléry-Saint-André.

La Basilique servira d’écrin à cet évènement. Elle est mise en lumières et sonorisée afin de vous offrir un spectacle visuel de grande qualité.

Durée du concert : 2h

Un orchestre de 32 instrumentistes

Un chœur de 120 choristes (un grand chœur et un chœur de chambre), et 5 solistes .

Cette œuvre sera accompagnée d’une mise en lumière de la basilique.

Un concert à découvrir en famille et entre amis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T22:30:00+02:00

2023-10-08T16:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

