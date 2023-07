Concert d’orgue Basilique-cathédrale de Saint-Denis. Diego Innocenzi organiste. Basilique-cathédrale de Saint-Denis Saint-Denis, 17 septembre 2023, Saint-Denis.

Diego Innocenzi organiste. Dimanche 17 septembre, 17h30 Basilique-cathédrale de Saint-Denis Entrée libre.

Diego Innocenzi est titulaire des orgues du Victoria Hall et des temples de Vandœuvres et de Saint-Gervais à Genève.

Il enseigne aussi l’orgue au Conservatoire de Musique de Genève.

Né en Argentine en 1971, Diego Innocenzi a commencé ses études musicales à Buenos Aires où il a obtenu un diplôme de piano et a été titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale de San Isidro, sa ville natale.

Il poursuit sa formation au Conservatoire de Musique de Genève dans la classe de Lionel Rogg où il remporte un premier Prix de virtuosité en 1999 puis auprès de Marie-Claire Alain à Paris. Il entre ensuite dans la classe de direction chorale de Michel Corboz au Conservatoire de Musique de Genève, où il obtient le Diplôme de chef de chœur en 2003.

Depuis de nombreuses années, Diego Innocenzi mène des recherches sur l’interprétation historique de la musique sacrée et du répertoire pour orgue des XIXe et XX e siècles qui l’ont conduit à donner des conférences et des master-classes en Europe et aux États-Unis. Ces investigations ont débouché sur plusieurs enregistrements d’œuvres pour la plupart inédites pour le label Aeolus : intégrale de l’œuvre pour orgue et des motets de César Franck en deux volumes en collaboration avec Les solistes-de-Lyon-Bernard Tétu ; double album d’œuvres inédites pour orgue d’Edouard Batiste ; musique de chambre avec orgue de Théodore Dubois.

Afin de renouveler la forme des concerts d’orgue et de musique sacrée, il a organisé le Festival d’automne à Vandœuvres consacré à la musique de chambre avec orgue (2002-2010), des cycles de cultes choraux et de cultes cantates, des marathons d’orgue lors des Fêtes de la musique de Genève, un Festival de Psaumes dans le cadre de Calvin-09 et des spectacle mêlant danse contemporaine, vidéo-projection et orgue. Diego Innocenzi s’est produit dans le monde entier, en Europe, aux États- Unis, en Amérique latine et en Russie. Il est actuellement directeur artistique du Festival d’orgue de Chamonix.

Basilique-cathédrale de Saint-Denis 1 rue de la Légion-d’Honneur 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 21 14 87 http://saint-denis.monuments-nationaux.fr La basilique cathédrale de Saint-Denis, ancienne abbaye royale, illumina des siècles durant l’histoire artistique, politique et spirituelle du Moyen-Âge. Elle s’élève à l’emplacement de la sépulture de Denis, premier évêque de Paris, martyrisé vers 250. L’abbé Suger, ami du roi Louis VI, conseiller du roi Louis VII et régent de France pendant deux ans, fait reconstruire l’abbatiale carolingienne de 1135 à 1144. Ce premier chef-d’œuvre monumental de l’art gothique est conçu comme un immense reliquaire dédié à la lumière et destiné à vénérer les reliques de saint Denis. En 1231, Saint Louis termine l’édifice. Surnommée la « Lucerna », la lanterne, à cause de sa luminosité, la basilique du XIIIe siècle est une œuvre majeure de l’art gothique, dotée d’un transept d’une ampleur exceptionnelle destiné à accueillir les tombeaux royaux. Devenue l’une des principales nécropoles des aristocrates mérovingiens et souverains carolingiens, la puissante abbaye bénédictine lie définitivement son destin à celui de la royauté sous les Capétiens en devenant le lieu de sépulture des rois de France. 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses, 10 serviteurs du royaume y reposèrent. La nécropole royale abrite plus de 70 gisants et tombeaux sculptés du XIIe au XVIe siècles, témoignant de la grandeur passée et faisant de cet ensemble funéraire l’un des plus importants au monde. M13 station Basilique de Saint-Denis RER D gare de Saint-Denis Tramway T1 arrêt Basilique de Saint-Denis En voiture, depuis Paris, Porte de la Chapelle, A1, sortie Saint-Denis centre-ville Parking Basilique payant Centre-ville piétonnier, accès réglementé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© Diego Innocenzi