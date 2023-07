Visites commentées de la basilique-cathédrale de Saint-Denis Basilique-cathédrale de Saint-Denis Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Visites commentées de la basilique-cathédrale de Saint-Denis 16 et 17 septembre Basilique-cathédrale de Saint-Denis Sur inscription sur place. Accès gratuit.

La basilique cathédrale Saint-Denis, ancienne abbaye royale, illumina des siècles durant l’histoire artistique, politique et spirituelle du Moyen-Âge. Elle s’élève à l’emplacement de la sépulture de Denis, premier évêque de Paris, martyrisé vers 250. L’abbé Suger, ami du roi Louis VI, conseiller du roi Louis VII et régent de France pendant deux ans, fait reconstruire l’abbatiale carolingienne de 1135 à 1144. Nous fêtons cette année le 900e anniversaire de son accession à l’abbatiat le 11 mars 1122. A cette occasion l’artiste Nayel Zeaiter présente dans le chevet une vie illustrée de l’abbé Suger de 50 mètres de long. Ce premier chef-d’œuvre monumental de l’art gothique est conçu comme un immense reliquaire dédié à la lumière et destiné à vénérer les reliques de saint Denis. En 1231, Saint Louis termine l’édifice. Surnommée la « Lucerna », la lanterne, à cause de sa luminosité, la basilique du XIIIe siècle est une œuvre majeure de l’art gothique, dotée d’un transept d’une ampleur exceptionnelle destiné à accueillir les tombeaux royaux. Devenue l’une des principales nécropoles des aristocrates mérovingiens et souverains carolingiens, la puissante abbaye bénédictine lie définitivement son destin à celui de la royauté sous les Capétiens en devenant le lieu de sépulture des rois de France. 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses, 10 serviteurs du royaume y reposèrent. La nécropole royale abrite plus de 70 gisants et tombeaux sculptés du XIIe au XVIe siècles, témoignant de la grandeur passée et faisant de cet ensemble funéraire l’un des plus importants au monde. Dans la crypte l’artiste Olivier Darné présente dans la crypte de la basilique deux machines à fabriquer des cierges et des fils de lumière associé à une exposition présentant les usages et symboliques de la lumière dans les églises avant l’utilisation de l’électricité.

Basilique-cathédrale de Saint-Denis 1 rue de la Légion-d’Honneur 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 21 14 87 http://saint-denis.monuments-nationaux.fr La basilique cathédrale de Saint-Denis, ancienne abbaye royale, illumina des siècles durant l’histoire artistique, politique et spirituelle du Moyen-Âge. Elle s’élève à l’emplacement de la sépulture de Denis, premier évêque de Paris, martyrisé vers 250. L’abbé Suger, ami du roi Louis VI, conseiller du roi Louis VII et régent de France pendant deux ans, fait reconstruire l’abbatiale carolingienne de 1135 à 1144. Ce premier chef-d’œuvre monumental de l’art gothique est conçu comme un immense reliquaire dédié à la lumière et destiné à vénérer les reliques de saint Denis. En 1231, Saint Louis termine l’édifice. Surnommée la « Lucerna », la lanterne, à cause de sa luminosité, la basilique du XIIIe siècle est une œuvre majeure de l’art gothique, dotée d’un transept d’une ampleur exceptionnelle destiné à accueillir les tombeaux royaux. Devenue l’une des principales nécropoles des aristocrates mérovingiens et souverains carolingiens, la puissante abbaye bénédictine lie définitivement son destin à celui de la royauté sous les Capétiens en devenant le lieu de sépulture des rois de France. 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses, 10 serviteurs du royaume y reposèrent. La nécropole royale abrite plus de 70 gisants et tombeaux sculptés du XIIe au XVIe siècles, témoignant de la grandeur passée et faisant de cet ensemble funéraire l’un des plus importants au monde. M13 station Basilique de Saint-Denis RER D gare de Saint-Denis Tramway T1 arrêt Basilique de Saint-Denis En voiture, depuis Paris, Porte de la Chapelle, A1, sortie Saint-Denis centre-ville Parking Basilique payant Centre-ville piétonnier, accès réglementé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

© Centre des monuments nationaux