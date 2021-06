Marseille Montevideo Bouches-du-Rhône, Marseille Basilic Swing Montevideo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Basilic Swing Montevideo, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Marseille. Basilic Swing

Montevideo, le mardi 6 juillet à 18:30

A la croisée du jazz manouche, des airs Tziganes-russes et de la musique Klezmer, nous voyagerons ensemble dans un univers festif chargé d’émotions ! Deux guitares, un violon, une clarinette et une contrebasse pour une soirée swing inoubliable ! Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles avant vendredi 2 juillet par mail : [mail@centrefleg.com](mailto:mail@centrefleg.com)

10€

♫JAZZ MANOUCHE♫ Montevideo 3, impasse montévidéo, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T18:30:00 2021-07-06T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Montevideo Adresse 3, impasse montévidéo, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Montevideo Marseille