La caverne Jazz, le vendredi 12 novembre à 20:30

C’est en pleine forme que Basilic Swing vous retrouvera pour un concert dans ce lieu insolite et exceptionnel ! Les Brocanteurs de la rue Fifi Turin à la capelette ont ouvert un club de jazz extraordinaire au beau milieu des antiquités ! À vivre absolument ! Vous serez bien reçu ! Un bar mais également de bons petits plats (pour ceux qui veulent) vous seront proposés ! Un lieu magique, une équipe fantastique et généreuse et un groupe de jazz manouche-tzigane-klezmer avec son tout nouveau répertoire mais également les bon vieux morceaux que vous aimez tant ! Réservation très fortement conseillée… Ouverture des portes 19h30 concert vers 20h45. Réservations SMS au 0754230543 La Caverne Jazz 20 bd Fifi-turin 13010 MARSEILLE Prix du concert : 10€ Adhésion annuelle au club de jazz : 10€ (uniquement pour les nouveaux adhérants)

♫JAZZ MANOUCHE♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille

2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T23:59:00

