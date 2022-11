Basilic Swing en Quintet Marseille 6e Arrondissement, 28 novembre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Basilic Swing en Quintet

Basilic Swing en Quintet

12 rue André Poggioli Le Champs de Mars Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-11-28 20:00:00

Sur le devant de la nouvelle scène jazz manouche marseillaise en pleine ébullition, Basilic Swing s’inspire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et du jazz américain pour distiller une énergie musicale pleine d’émotions et sauvagement festive !



Avec son répertoire jazz manouche, klezmer et tzigane, Basilic Swing vous emmènera aux origines des cultures itinérantes d’Europe centrale et de l’est.



L’ADN de Basilic Swing c’est d’explorer les racines du jazz manouche. Le Jazz Manouche (ou jazz français pour les Américains) a été inventé par l’illustre guitariste Django Reinhardt influencé par le jazz américain, la musette française et les musiques d’Europe de l’Est. Les populations manouches et tziganes dont est originaire Django ont traversés de nombreux pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Russie et se sont imprégnés du folklore musical local.



Ils ont également côtoyés d’autres types de musiciens itinérants comme les klezmerims (musique klezmer), les musiciens juifs ashkénazes d’Europe de l’Est.

Deux guitares, une contrebasse un violon et une clarinette pour vous faire voyager à la croisée des genres.

https://www.basilic-swing.com/

