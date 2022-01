Basilic Swing + Deepsoman Brassband Marseille 6e Arrondissement, 12 février 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Basilic Swing + Deepsoman Brassband Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

2022-02-12 20:30:00 – 2022-02-12 Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

8 8 Basilic Swing, quintet festif de jazz manouche – tzigane – Klezmer, partage la scène avec Deepsoman, brassband groovy et dansant.



Basilic Swing, groupe bien connu de Marseille, remonte aux origines du Jazz manouche en proposant un voyage plein d’émotion et festif. Musiques d’Europe de l’Est, Tzigane, Manouche, Jazz américain et Klezmer (musiques des juifs ashkénazes).



DeepSoMan est un brass band à géométrie et horizon variable.

Ils vous feront danser sur de l’afro beat endiablé, des boogaloos enlacés, des second line de Nouvelle Orléans déchainées ou des reggaes syncopés !

Servi par d’excellents musiciens connaissant leur affaires, ils raviront les amateurs de musique comme de danse. Ca va groover !

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

