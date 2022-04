Basilic Swing – concert solidarité klezmer Théâtre L’Acte 12 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Basilic Swing – concert solidarité klezmer

Théâtre L'Acte 12, le dimanche 10 avril à 19:00

Concert du groupe de jazz manouche Basilic Swing, au profit de l’orphelinat Mishpacha d’Odessa. Avec le soutien de l’hospitalité Hachnassat Orchim de Marseille. Tarif: 30 euros. Billetterie sur place (chèques et espèces; no CB) et en ligne ([https://www.allodons.fr/hospitalite-hachnassat-orchim](https://www.allodons.fr/hospitalite-hachnassat-orchim) Préciser “concert” dans le motif de don)

Théâtre L'Acte 12 1 Rue Jean Vague 13012 Marseille

2022-04-10T19:00:00 2022-04-10T22:00:00

