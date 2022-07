Basilic Swing, 13 octobre 2022, .

Basilic Swing



2022-10-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-13

15 15 Fleuron de la nouvelle scène jazz marseillaise en pleine ébullition, Basilic Swing démontre que l’on peut faire du neuf avec du vieux. Ce quintet s’inspire des musiques traditionnelles d’Europe de l’est et du jazz américain pour distiller une énergie musicale emprunte d’émotions et sauvagement festive !



Avec son répertoire de jazz manouche, musiques Klezmer et Tzigane, Basilic Swing vous emmènera dans les racines des cultures itinérantes d’Europe centrale et de l’est.



David Bergeron, contrebasse

Frédéric Ladame, violon

Benjamin Marciano, guitare

Pierre Zeinstra, guitare

Sylvain Congès, clarinette

Voyage aux origines du jazz manouche.

