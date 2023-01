Basile Narcy « Eclipse » Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Basile Narcy « Eclipse » Lons-le-Saunier, 24 février 2023, Lons-le-Saunier . Basile Narcy « Eclipse » Grande Salle du Boeuf sur le toit Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura Place du Maréchal Juin Grande Salle du Boeuf sur le toit

2023-02-24 – 2023-02-24

Place du Maréchal Juin Grande Salle du Boeuf sur le toit

Lons-le-Saunier

Jura 22 EUR Monsieur N. est employé par la société La Page blanche. Il est tous les jours à son bureau avec pour seule compagnie une pile de feuilles. Pourtant, le moindre de ses gestes le conduit à déroger à la règle. Le plaisir d’inventer est pour lui irrésistible.

Du geste le plus infime à l’acte le plus acrobatique, Monsieur N. repousse donc sans cesse les limites de cet espace où il s’est lui-même emprisonné. Il transforme le blanc en noir, le noir en blanc, la page blanche en une foule de mondes inconnus… Et quand il s’apprête à se mettre enfin au travail, sa fantaisie le rattrape…. D’une éclipse à l’autre, d’équilibres en déséquilibres, Monsieur N. est doucement conduit vers la sortie de ce bureau, vers lui-même, vers l’inconnu… Agenda Place du Maréchal Juin Grande Salle du Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Lons-le-Saunier Jura Place du Maréchal Juin Grande Salle du Boeuf sur le toit Ville Lons-le-Saunier lieuville Place du Maréchal Juin Grande Salle du Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier Departement Jura

Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/

Basile Narcy « Eclipse » Lons-le-Saunier 2023-02-24 was last modified: by Basile Narcy « Eclipse » Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 24 février 2023 Grande Salle du Boeuf sur le toit Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura Jura Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier Jura