Basile : Bon revoir Compagnie du Café-Théâtre, 4 février 2023, Nantes.

2023-02-04 Représentations du 2 au 25 février 2023 :Jeudis, vendredis, samedis à 19hdans la petite salle

10 € / 15 €
BILLETTERIES :
- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)
- sur www.nantes-spectacles.com

Humour. “BON REVOIR” c’est une heure de blagues travaillées depuis des années à Nantes et partout en France. C’est un moment, une rencontre, un câlin ? On verra. Dedans, je parle de ma vie et de ce qui m’a fait (essentiellement ma mère). “BON REVOIR” c’est parce que dans un spectacle à peine on se dit BONJOUR, qu’on se dit AU REVOIR. Autant faire les deux direct, non ? Et les majuscules c’est pour que ça rentre dans la tête ! Cette description ne dit pas grand chose, le spectacle en dit beaucoup plus. À très bientôt.

