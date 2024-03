Bashu le petit étranger Le Cinématographe Nantes, dimanche 21 avril 2024.

Bashu le petit étranger Film dramatique iranien de Bahram Beyzaie Dimanche 21 avril, 15h30 Le Cinématographe Tarifs : 5€ / 3€ / 3,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T15:30:00+02:00 – 2024-04-21T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-21T15:30:00+02:00 – 2024-04-21T17:30:00+02:00

Film programmé dans le cadre du Cycle cinéma iranien au Cinématographe

BASHU LE PETIT ÉTRANGER

Film de Bahram Beyzaie

Iran, 1986, 2h, VOSTF • 35 mm avec Parviz Purhoseini, Susan Taslimi

Un jeune garçon court éperdument pour échapper aux bombardements et fuit la guerre en montant clandestinement dans un camion. Il se retrouve perdu dans un petit village au milieu de la campagne, loin de chez lui. Personne ne comprend sa langue, et la couleur sombre de sa peau lui attire des moqueries. Une mère de famille décide de lui venir en aide… Bashu le petit étranger est réalisé au sein de la Kanoon, un organisme d’État de production cinématographique datant d’avant la révolution et qui a vu naître de magnifiques films sur l’enfance. Sous les apparences d’un récit simple et réaliste, le film prend des allures de conte dont l’étrangeté est un aspect essentiel. C’est aussi l’histoire très touchante d’une rencontre entre deux personnages dont la force du lien l’emporte sur toutes les résistances. L’un des premiers films à avoir critiquer la guerre Iran/Irak.

À partir de 12 ans

Le Cinématographe 12 bis rue des Carmélites Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire