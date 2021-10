Baselitz, la rétrospective Centre Pompidou, 20 octobre 2021, Paris.

Baselitz, la rétrospective

du mercredi 20 octobre au lundi 7 mars 2022 à Centre Pompidou

Inclassable, oscillant entre figuration, abstraction et approche conceptuelle, Baselitz dit peindre des images qui n’ont pas encore existé, et exhumer ce qui a été rejeté dans le passé. Intiment liée au vécu et à l’imaginaire de l’artiste, son œuvre puissante révèle son interrogation concernant les possibilités de la représentation de ses souvenirs, des variations des techniques et motifs traditionnels en peinture, des formes esthétiques établies au fil de l’histoire de l’art, ainsi que des formalismes dictés et véhiculés au sein des différents régimes politiques et esthétiques des 20e et 21e siècles, démontrant la complexité d’être artiste peintre dans l’Allemagne d’après-guerre.

Première exposition exhaustive consacrée à Georg Baselitz, avec la complicité de l’artiste. Quelque six décennies de création sont abordées selon un parcours chronologique.

Centre Pompidou Place Georges Pompidou, 75004 Paris



