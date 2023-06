Les petits moussaillons base Tom souville Sangatte Sangatte Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Sangatte Les petits moussaillons base Tom souville Sangatte, 14 août 2023, Sangatte. Les petits moussaillons 14 – 18 août base Tom souville Le trajet s’effectuera en mini-bus, ce qui permettra également au groupe de visiter le littoral. Cet été, le Centre Social a souhaité proposer un séjour à la mer à destinations des enfants.

En effet, mis à part des sorties d’une journée à la plage, peu d’entre eux ont la chance de découvrir l’univers maritime.

Ainsi, cette approche complètera leur connaissance du milieu par le sport, la culture et l’environnement base Tom souville 414RD940 62231 SANGATTE Sangatte 62231 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.09.75.94 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T09:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T17:00:00+02:00 Séjour voile Détails Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais, Sangatte Autres Lieu base Tom souville Adresse 414RD940 62231 SANGATTE Ville Sangatte Departement Pas-de-Calais Age min 6 Age max 9 Lieu Ville base Tom souville Sangatte

base Tom souville Sangatte Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sangatte/

Les petits moussaillons base Tom souville Sangatte 2023-08-14 was last modified: by Les petits moussaillons base Tom souville Sangatte base Tom souville Sangatte 14 août 2023