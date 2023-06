Sport et Nature : mettons les voiles ! base Tom souville Sangatte, 7 août 2023, Sangatte.

Sport et Nature : mettons les voiles ! 7 – 11 août base Tom souville 30 € sous réserve d’éligibilité

ORGANISATION GENERALE

Du lundi 07 au vendredi 11 août 2023, soit 5 jours et 4 nuits, le SEJC propose d’accompagner 30 jeunes de 11 à 17 ans, à la Base nautique de « Tom Souville » de Sangatte.

NOTRE INTENTION

« Colos apprenantes » permet de mettre en avant la complémentarité de l’action éducative de l’Education Nationale et de l’Education Populaire, dans un contexte induit par la crise sanitaire 2020-2022, ayant provoqué distanciation sociale, éloignement possible de la scolarité, et isolement des familles.

En tant que séjour, tout l’intérêt est également de contribuer à l’accès à l’autonomie et au « vivre ensemble ». Le séjour est travaillé en amont avec les jeunes impliqués (budget, contact prestataires, recherches des attraits de l’environnement local, organisation générale du séjour, …).

De façon générale, « Colos apprenantes » constitue une réponse pertinente à la réussite des objectifs des divers projets du Centre social R’Générations et du Centre d’animation Eclipse, dont ceux spécifiquement travaillés au bénéfice des adolescents.

FINALITE

Lutter contre l’accroissement des inégalités dans les apprentissages

OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET

– Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages (curiosité, écoute, concentration, réflexion progressive, confrontation des points de vue, …) ;

– Développer la confiance en soi ;

– Faciliter l’expression orale ;

– Favoriser le « vivre ensemble » ;

– Accompagner à l’autonomie ;

– Favoriser la découverte d’un nouvel environnement.

base Tom souville 414RD940 62231 SANGATTE Sangatte 62231 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T10:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T17:00:00+02:00

Développement durable Sport

SEJC