Escalade à la Base Sports Loisirs Vézère Base Sports Loisirs Vézère Voutezac, 31 octobre 2023, Voutezac.

Voutezac,Corrèze

Activité escalade encadrée sur le site de la Base.

Accessibilité : Tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation en ligne ou par téléphone au 05 55 84 73 54.

De 14h à 16h au site de la Lombertie

15€/personne. (enfants et adultes).

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:00:00. .

Base Sports Loisirs Vézère

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Supervised climbing activity on the Base site.

Accessibility: All ages 7 and over.

Book online or by telephone on 05 55 84 73 54.

From 2pm to 4pm at the Lombertie site

15/person (children and adults)

Actividad de escalada supervisada en el recinto de la Base.

Accesibilidad: Abierto a partir de 7 años.

Reserva en línea o por teléfono en el 05 55 84 73 54.

De 14:00 a 16:00 h en el sitio de Lombertie

15 ¤/persona (niños y adultos)

Betreute Kletteraktivität auf dem Gelände der Base.

Zugang: Alle Altersgruppen ab 7 Jahren.

Mit Online-Reservierung oder telefonisch unter 05 55 84 73 54.

Von 14 bis 16 Uhr am Standort La Lombertie

15?/Person. (Kinder und Erwachsene)

Mise à jour le 2023-10-16 par Corrèze Tourisme