Séjour en Vallée de la Vézère Base sports loisirs de la Vézère Voutezac, 7 août 2023, Voutezac.

Séjour en Vallée de la Vézère 7 – 11 août Base sports loisirs de la Vézère Les tarifs des familles sont modulés en fonction du quotient familial de la famille.

Du 7 au 11 Août 202, le CAVL AGIR proposera un séjour activités de pleine nature qui se déroulera à Voutezac en Corrèze. Depuis le début de l’année 2023, un groupe de jeunes s’est impliqué le mercredi après-midi dans la construction de leur projet. Au programme de cette semaine : Kayak, Canoé, Sand Up Paddle, Escalade et de nombreuses autres activités qui seront préparés avec les adolescents avant le départ.

Base sports loisirs de la Vézère la lombertie, 19130 VOUTEZAC Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cavlagir.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 88 13 50 »}, {« type »: « email », « value »: « celine.herny@cavlagir.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T08:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T18:00:00+02:00

sport de nature Correze