La base sous-marine : une forteresse dans la ville Base sous-marine Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire La base sous-marine : une forteresse dans la ville Base sous-marine Saint-Nazaire, 17 septembre 2023, Saint-Nazaire. La base sous-marine : une forteresse dans la ville Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Base sous-marine Gratuit. Se présenter 10 minutes avant le départ.

Un départ toutes les 30 minutes, de 10 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 17 h 30. Nous vous conseillons de réserver votre visite (lien à partir de septembre). Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Un incontournable pour comprendre l’histoire nazairienne Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’état-major allemand choisit le port de Saint-Nazaire comme abri pour ses sous-marins.

Entre 1941 et 1943, il édifie une forteresse de béton de 14 alvéoles qui modifiera profondément le visage de la ville et du port. Base sous-marine Boulevard de la Légion d’Honneur, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 10 03 03 Devant l’office de tourisme, sous la base sous-marine, bd de la légion d’honneur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Photographe Maelwenn Leduc. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Base sous-marine Adresse Boulevard de la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Base sous-marine Saint-Nazaire latitude longitude 47.275068;-2.203834

Base sous-marine Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/