Shangri La, spectacle immersif Base sous-marine Bordeaux, 12 octobre 2023, Bordeaux.

Shangri La, spectacle immersif 12 – 14 octobre Base sous-marine Entrée libre, spectacle ouvert à tous

Participez au Tianzhu Day, fête nationale de Tianzhu Enterprise !

Un concert en immersion sonore, musicale et visuelle dans l’univers dystopique de Shangri-La, la bande dessinée de science-fiction de Mathieu Bablet. Ce roman graphique, livre BD de 222 pages (publié en 2016 aux éditions Ankama Editions) offre un récit-monde cohérent et crédible permettant ces déclinaisons. Christelle Derré signe la scénarisation transmédia de cette adaptation, une mise en espace des images qui porte la narration et une mise en jeu des personnages de la BD. Le compositeur De La Romance propose ici un « Space Electro-Rock Opéra » épousant dans le détail les mouvements du récit.

Une production transmedia

Avec ce spectacle innovant, le ciné-concert se réinvente pour mettre le public au centre d’un dispositif immersif, numérique et vivant. Il bénéficie d’une reconnaissance nationale et internationale avec le prix numix, reçu au Canada en 2022 dans la catégorie meilleure expérience culturelle in situ.

Quelques jours avant le concert, l’utilisateur est invité à télécharger une application introduisant une brève expérience narrative : une smartfiction vous plongeant dans l’ambiance de la vie de la station spatiale USS Tianzhu.

Tianzhu phone : https://l.ead.me/bcD9tK

Une co-production de deux acteurs des industries créatives de Bordeaux Métropole

Umanimation est une société de production XR. Basée sur un savoir-faire en animation, elle est à destination des supports linéaires, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, et interactifs.

Or NOrmes’ rassemble une douzaine d’artistes, de techniciens et développeurs qui collaborent aux créations transmédias menées par Christelle Derré, et aux projets d’innovations numériques conduits par Martin Rossi. Nos créations artistiques transmédias questionnent l’écriture numérique 3.0.

Spectacle ouvert à partir de 13 ans.

Infos : www.shangrila-concert.fr

Tel : 09.50.93.20.13

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre

Concerts à 15h00 et 20h30 + tianzhu tv à 14h00 et 19h15

Samedi 14 octobre 2023

Concerts à 16h00 et 20h30

tianzhu tv à 15h00 et 19h15

Base sous-marine bd Alfred Daney, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://shangrila-concert.fr/ »}] [{« link »: « https://l.ead.me/bcD9tK »}, {« link »: « http://www.shangrila-concert.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T08:00:00+02:00 – 2023-10-12T19:00:00+02:00

2023-10-14T08:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

spectacle concert