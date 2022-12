P.O. 2022 – MONTBOLO – L’authentique – Eclaireurs et Eclaireuses de France Groupe Albères-Vallespir Base SGDF Montbolo 2 Puig Rémy, 66110 Montbolo, 9 juillet 2022, Montbolo.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

06 88 09 22 99 http://base-scouts-montbolo.fr/ https://goo.gl/maps/9i4honugwMmKVdUV8;http://base-scouts-montbolo.fr/about/contact/ Sur le versant du Mont Canigou, dans les Pyrénées, à 900 m d’altitude, la base de Montbolo offre 8.5 ha de terrains organisés en terrasses aumilieu des chênes verts. La base, ouverte toute l’année, permet d’accueillir jusqu’à 90 campeurs. Vous pourrez y découvrir un patrimoine riche, la culture catalane dans une nature grandiose. http://base-scouts-montbolo.fr/tarif/ Hébergement sous tentes obligatoires aucun couchages ni cuisine dans les locaux SGDF et Scoutisme Français : 3 € par jour et par personne avec accès local intendance, 2 WC et lavabos plus rampe vaisselle. (minimum de 30 €). 3.50€ par jour et par personne avec accès 4 douches et 4 wc supplémentaires (minimum de 30€). pour Locaux supplémentaire voir tarifs ci-dessous Autres Associations: Journée seule 4 € par pers avec accès local intendance, 2wc et lavabos et rampe pour vaisselle ( minimum 40€) 5 € Par jour et par personne avec accès local Intendance, Grande Salle, douches et WC (minimum de 30€). Mise à disposition de locaux supplémentaires Forfait Journalier. Bureau: SGDF: 8 € par jour Autres: 10 € par jour Mazet (2 petites salles formation plus un sanitaire norme PRM et 2 pièces infirmerie ) SGDF: 25 € par jour Autres: 30 € par jour Pour séjour de plus de 10 jours, Stage de Formation Sgdf, mise à disposition de matériel ou utilisation de la propriété nous contacter Utilisation de la Grande Salle seule 90 pers maximum: 100 € par jour jusqu’à 50 pers. 2€ par personne supplémentaire

Le camp se déroule dans les Pyrénées Orientales, à MONTBOLO (66110), sur un terrain prété aux EEDF d’Albères-Vallespir. Il s’agit d’une base Scout dont l’équipement correspond parfaitement aux attentes du scoutisme. Le site s’étale sur plusieurs espaces, permettant de vivre une pédagogie adaptée à la branche ÉCLÉS (12-15 ans).

Les participants vivront différentes aventures, cocréées avec les participants, et pourront aussi profiter des bienfaits des P.O. : découverte de la région (via randonnées, “exploration”, visites) et de ses saveurs (spécialités locales).

Le projet est basé sur la méthode scoute et sur les valeurs que nous défendons : apprentissage de la citoyenneté, solidarité, égalité pour toutes et tous, faire et vivre ensemble, respect, bienveillance, … Ce sont nos règles d’or. Le tout en mettant les jeunes au cœur du projet (pour le construire, le réaliser, en faire le bilan, etc.), et un apprentissage par l’action et par le jeu.



