Visite guidée de l’espace de tradition des forces sous-marines Base navale – Brest Brest, 17 septembre 2023, Brest.

Visite guidée de l’espace de tradition des forces sous-marines Dimanche 17 septembre, 08h45, 10h45, 13h45, 15h45 Base navale – Brest Se présenter 15 min. avant pour procéder aux vérifications d’identité, carte d’identité obligatoire, visite limitée à 15 personnes, transport de poussettes et vélos pas possible dans les véhicules qui vous conduiront dans la base navale, Non accès PMR

L’espace de tradition des forces sous-marines raconte la naissance, l’évolution et les temps forts de l’histoire de cette composante maritime jusqu’à aujourd’hui.

La visite est guidée par du personnel de la composante.

Base navale – Brest Route de la corniche, 29200, Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne 0298008080 http://www.brest.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 00 80 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=147465 »}] L’espace de tradition des forces sous-marines et de la force océanique stratégique a été inauguré en 2019 pour y raconter la naissance, l’évolution et les temps forts de l’histoire de cette composante maritime jusqu’à aujourd’hui.

Le visiteur y trouvera des panneaux et vitrines thématiques ainsi que des maquettes et pièces de patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T08:45:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

2023-09-17T15:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

EV1 Annabelle Rossary