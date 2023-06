Tir à l’arc – Ecole de Pagaie du Velay Base nautique Vorey, 28 juin 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Tir à l’arc de loisir dans un cadre naturel.

Une activité indémodable praticable toute l’année qui procure des sensations sympas et un plaisir de pratique important !.

à ; fin : . EUR.

Base nautique

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Recreational archery in a natural setting.

A timeless activity that can be practiced all year round that provides fun sensations and great pleasure to practice!

Tiro con arco de ocio en un entorno natural.

Una actividad atemporal que puede practicarse durante todo el año y que proporciona mucha diversión y placer

Freizeit-Bogenschießen in einer natürlichen Umgebung.

Eine zeitlose Aktivität, die das ganze Jahr über ausgeübt werden kann und für ein angenehmes Gefühl und viel Spaß beim Üben sorgt!

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay