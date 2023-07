Séjour au camping: activités nautiques et cycle de l’eau Base nautique Verdon Les Salles-sur-Verdon Catégories d’Évènement: Les Salles-sur-Verdon

Var Séjour au camping: activités nautiques et cycle de l’eau Base nautique Verdon Les Salles-sur-Verdon, 24 juillet 2023, Les Salles-sur-Verdon. Séjour au camping: activités nautiques et cycle de l’eau 24 – 28 juillet Base nautique Verdon 80 Découverte des activités de camping: montage et démontage de tente, installation du camp, organisation matérielle, vie quotidienne, vie collective

Initiation aux activités nautiques

Sensiblisation à la protection de la ressource en eau: histoire de la construction des barrages du verdon et particulièrement du village englouti des Salles-Sur-Verdon

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

Age min 6 Age max 12

