Faites du nautisme Base Nautique, 9 juin 2023, Saint-Yorre.

Saint-Yorre,Allier

Dans le cadre de son label France Station Nautique, Vichy Destinations organise en partenariat avec les clubs et prestataires locaux, la Fête du Nautisme le 10 juin à Vichy et le 11 juin à Saint-Clément et à Saint-Yorre..

2023-06-09 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-09 19:00:00. .

Base Nautique Rue de la Gravière

Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of its label France Station Nautique, Vichy Destinations organizes in partnership with local clubs and service providers, the Fête du Nautisme on June 10 in Vichy and June 11 in Saint-Clément and Saint-Yorre.

En el marco de su marca France Nautical Station, Vichy Destinations organiza, en colaboración con los clubes y proveedores de servicios locales, la Fête du Nautisme el 10 de junio en Vichy y el 11 de junio en Saint-Clément y Saint-Yorre.

Im Rahmen seines Labels France Station Nautique organisiert Vichy Destinations in Partnerschaft mit den örtlichen Clubs und Dienstleistern am 10. Juni in Vichy und am 11. Juni in Saint-Clément und Saint-Yorre das Fest des Wassersports (Fête du Nautisme).

Mise à jour le 2023-05-25 par Vichy Destinations