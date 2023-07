Circuit : la Seine en kayak « entre industrie et nature » Base nautique Saint-Aubin-lès-Elbeuf Catégories d’Évènement: Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Seine-Maritime Circuit : la Seine en kayak « entre industrie et nature » Base nautique Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 17 septembre 2023, Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Circuit : la Seine en kayak « entre industrie et nature » Dimanche 17 septembre, 09h30 Base nautique Durée 3h, matériel fourni. Assis confortablement dans votre embarcation, vous pourrez apprécier le calme du fleuve, tout en découvrant son histoire et ses paysages. Visite en collaboration avec le club de Canoë kayak du Bassin Elbeuvien, accompagnée d’un guide conférencier. Base nautique 329 chemin du halage, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-seine-en-kayak-entre-nature-et-industrie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Base nautique Adresse 329 chemin du halage, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf Ville Saint-Aubin-lès-Elbeuf Departement Seine-Maritime Lieu Ville Base nautique Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Base nautique Saint-Aubin-lès-Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-les-elbeuf/