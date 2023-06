Croquez l’été Base Nautique Roland-Bouchier Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne Catégories d’Évènement: Champigny-sur-Marne

Val-de-Marne Croquez l’été Base Nautique Roland-Bouchier Champigny-sur-Marne, 8 juillet 2023, Champigny-sur-Marne. Croquez l’été 8 juillet – 26 août Base Nautique Roland-Bouchier Entrée libre Venez profiter des offres culturelles hors les murs de la ville de Champigny-sur-Marne du 8 juillet au 26 aout. Au rendez-vous : Plusieurs spectacles, Ateliers d’arts plastiques, Atelier d’initiation aux Danses, Expérience sonore, le bain vocal, Ateliers construction sonore, Jeu sensoriel, Cabinet de consultation des étoiles, Une exposition Il était une artiste, Ciné plein air ( le 29 juillet et les samedis 5, 19, 26 aout) , Animation d’une « bibliothèque de plage » éphémère.

Base Nautique Roland-Bouchier 222 quai Gallieni 94500 Champigny-sur-Marne

