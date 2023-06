Croquez l’été Base Nautique Roland-Bouchier Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne Catégories d’Évènement: Champigny-sur-Marne

Val-de-Marne Croquez l’été Base Nautique Roland-Bouchier Champigny-sur-Marne, 29 juin 2023, Champigny-sur-Marne. Croquez l’été Jeudi 29 juin, 16h00 Base Nautique Roland-Bouchier Entrée libre Venez profiter des offres culturelles hors les murs de la ville de Champigny-sur-Marne du 8 juillet au 26 aout. Au rendez-vous : Ciné plein air le 29 juillet, plusieurs animations dans l’après midi et projection du film Invictus de Clint Eastwood

Venez nombreux ! Base Nautique Roland-Bouchier 222 quai Gallieni 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T16:00:00+02:00 – 2023-06-29T23:59:00+02:00

2023-06-29T16:00:00+02:00 – 2023-06-29T23:59:00+02:00 ©Champigny94 Détails Catégories d’Évènement: Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne Autres Lieu Base Nautique Roland-Bouchier Adresse 222 quai Gallieni 94500 Champigny-sur-Marne Ville Champigny-sur-Marne Departement Val-de-Marne Lieu Ville Base Nautique Roland-Bouchier Champigny-sur-Marne

Base Nautique Roland-Bouchier Champigny-sur-Marne Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champigny-sur-marne/

Croquez l’été Base Nautique Roland-Bouchier Champigny-sur-Marne 2023-06-29 was last modified: by Croquez l’été Base Nautique Roland-Bouchier Champigny-sur-Marne Base Nautique Roland-Bouchier Champigny-sur-Marne 29 juin 2023