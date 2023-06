Culture aux balcons Base nautique Ris-Orangis, 8 juillet 2023, Ris-Orangis.

Culture aux balcons Samedi 8 juillet, 15h00 Base nautique

« J’ESPERE QUE CE N’EST PAS UNE CONNERIE »

Lieu : Quai de la Borde

Présenté par l’association Actes en Théâtre.

La création du spectacle est née d’une volonté : créer une petite forme spectaculaire Sur une thématiques sociétale forte « la préservation de l’environnement » à emmener partout. L’objectif : créer des partenariats avec des structures et des associations déjà investies sur cette question qui ont envie de rassembler et de sensibiliser un public. « J’espère que ce n’est pas une connerie » est donc un spectacle qui permet de passer de l’analyse générale à l’histoire particulière, dans lequel tout un chacun peut se reconnaître et qui de ce fait, favorise la découverte de problématiques et la prise de conscience. Chaque représentation facilite l’échange et la discussion

« En réaction aux problématiques environnementales actuelles devenues urgence planétaire et à la nécessité d’éveiller les consciences, « J’espère que ce n’est pas une connerie » est un cri… de rire qui nous rappelle que nous pouvons agir. »

Base nautique Quai de la Borde 91130 Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 01 60 91 65 65 http://www.scenenationale-essonne.com En face de la base nautique de l’U.S.R.O. RER D Ris-Orangis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T15:40:00+02:00

