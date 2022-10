Aviron – défi de la rame base nautique plaine de baud, 20 octobre 2022, Rennes.

Aviron – défi de la rame Jeudi 20 octobre, 13h30 base nautique plaine de baud

Gratuit

Venez affronter les nantais !

Inscrivez vous que ce soit pour la compétition ou la découverte. De 13H30 à 17H00, à la base nautique de la Plaine de Baud à Rennes. Pensez à remplir le Une épreuve ouverte aux initiés (Huit) comme aux débutants (Yolette) au programme!Inscrivez vous que ce soit pour la compétition ou la découverte. De 13H30 à 17H00, à la base nautique de la Plaine de Baud à Rennes. Pensez à remplir le formulaire d’inscriptions Une question ? contactez nous au 02.99.14.20.31 ou par mail bretagne@sport-u.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T13:30:00+02:00

2022-10-20T17:00:00+02:00

