Léo Paddle Race #6 Base Nautique Municipale d’Agay Saint-Raphaël, 3 septembre 2023, Saint-Raphaël.

Saint-Raphaël,Var

La « Léo Paddle Race », la course solidaire de Stand Up Paddle !.

2023-09-03 07:00:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Base Nautique Municipale d’Agay Boulevard de la Plage

Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The « Léo Paddle Race », the Stand Up Paddleboard solidarity race!

La « Léo Paddle Race », ¡la carrera solidaria de Stand Up Paddle!

Das « Leo Paddle Race », das solidarische Stand Up Paddle-Rennen!

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de tourisme de Saint-Raphaël