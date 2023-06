Limoges au fil de l’eau (canoë) Base nautique Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Limoges au fil de l’eau (canoë) Base nautique Limoges, 13 juillet 2023, Limoges. Limoges au fil de l’eau (canoë) Jeudi 13 juillet, 20h30 Base nautique Sur réservation En partenariat avec le comité départemental de canoë-kayak, encadrement par des animateurs sportifs.

Sous réserve des conditions météorologiques.

Durée : 2 h

Tarif : 20 €

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme. Base nautique 10 rue victor duruy, limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 34 46 87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:30:00+02:00 – 2023-07-13T22:30:00+02:00

