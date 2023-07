Visite pour les 50 ans du Club Léo Lagrange Nantes Aviron Base nautique Léo Lagrange Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visite pour les 50 ans du Club Léo Lagrange Nantes Aviron Samedi 16 septembre, 10h00 Base nautique Léo Lagrange Entrée libre

À l’occasion de son cinquantième anniversaire, le club Léo Lagrange Nantes Aviron ouvre ses portes au public samedi 16 septembre de 10h à 16h pour faire découvrir son histoire et son patrimoine.

Fondé en 1973 par Henri Grassi et Marcel Vandernotte, Léo Lagrange Nantes Aviron (CLLNA) est un club ouvert à toutes et tous, regroupant toutes les pratiques de l’aviron en loisir ou en compétition.

Il est désormais situé au bord de l’Erdre, sur la base nautique de l’Eraudière où le club a emménagé en 1986. Trois colonnes en mosaïque, oeuvre de l’artiste Pierre Perron, se dressent devant le ponton d’où se lancent les bateaux. En remontant l’Erdre, le bassin d’entraînement des rameuses et rameurs du club est bordé par de nombreux manoirs, parcs et châteaux, sur « la plus belle rivière de France » selon François 1er.

Venez découvrir l’histoire et les infrastructures de ce club, véritable bastion de l’aviron Nantais !

Base nautique Léo Lagrange 9, chemin de Belle-Ile Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

