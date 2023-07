Cap 33 : Découvertes Aviron Base nautique Hure, 8 juillet 2023, Hure.

Hure,Gironde

Découverte de l’aviron à la base nautique de Hure les Samedis 22/07 et 05/08 de 14h à16h sur la canal. Sur réservation à partir de 10ans..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 16:00:00. EUR.

Base nautique Lieu-dit Renard

Hure 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover rowing at the Hure nautical base on Saturdays 22/07 and 05/08 from 2pm to 4pm on the canal. Reservations required for children aged 10 and over.

Descubra el remo en el centro náutico de Hure los sábados 22/07 y 05/08 de 14:00 a 16:00 en el canal. Para niños a partir de 10 años.

Entdeckung des Ruderns in der Wassersportbasis Hure am Samstag, den 22.07. und 05.08. von 14:00 bis 16:00 Uhr auf dem Kanal. Mit Reservierung ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers