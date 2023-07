[Fête de la Mer et des Littoraux] Baptêmes et initiations Base nautique Houlgate, 8 juillet 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Du 6 au 9 juillet se tient la 5e édition de cet évènement national qui met à l’honneur le patrimoine maritime sous toutes ses formes : naturel, historique, culturel, culinaire et militaire, afin de sensibiliser le public aux enjeux de ces milieux fragiles. Dans ce cadre, l’école de voile Normandie Cabourg Pays d’Auge vous invite à découvrir 2 moyens bien différents d’expérimenter la mer : le paddle et le catamaran ! Initiations et baptêmes vous permettront de vous rapprocher de cet élément et mieux le comprendre. Inscription obligatoire..

2023-07-08 13:30:00 fin : 2023-07-08 17:00:00. .

Base nautique Plage de Houlgate

Houlgate 14510 Calvados Normandie



From July 6 to 9, the 5th edition of this national event honors maritime heritage in all its forms: natural, historical, cultural, culinary and military, to raise public awareness of the challenges facing these fragile environments. In this context, the Normandie Cabourg Pays d’Auge sailing school invites you to discover 2 very different ways of experiencing the sea: the paddle and the catamaran! Initiations and baptisms will enable you to get closer to this element and better understand it. Registration required.

Del 6 al 9 de julio se celebra la 5ª edición de este acontecimiento nacional que rinde homenaje al patrimonio marítimo en todas sus formas: natural, histórico, cultural, gastronómico y militar, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre los retos a los que se enfrentan estos frágiles entornos. La escuela de vela Normandie Cabourg Pays d’Auge le invita a descubrir 2 formas muy diferentes de vivir el mar: ¡el remo y el catamarán! Iniciaciones y bautismos le acercarán a este elemento y le permitirán comprenderlo mejor. Inscripción obligatoria.

Vom 6. bis 9. Juli findet die 5. Ausgabe dieses nationalen Ereignisses statt, das das maritime Erbe in all seinen Formen – natürlich, historisch, kulturell, kulinarisch und militärisch – in den Mittelpunkt stellt, um die Öffentlichkeit für die Herausforderungen dieser empfindlichen Umwelt zu sensibilisieren. In diesem Rahmen lädt Sie die Segelschule Normandie Cabourg Pays d’Auge dazu ein, zwei ganz unterschiedliche Arten, das Meer zu erleben, zu entdecken: das Paddle und den Katamaran! Bei Einführungen und Taufen können Sie sich diesem Element nähern und es besser verstehen. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité