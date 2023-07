Cap 33 : Séances d’approfondissement Pilates Stretching et Yoga Base nautique Fontet, 24 juillet 2023, Fontet.

Fontet,Gironde

Séances de Pilates et Stretching postural tous les lundis du 03/07 au 07/08 à la base nautique de Fontet, sur réservation. Prévoir votre tapis de sol.

Séance d’approfondissement Yoga parents/ enfants de 10h à 12h le 25 Aout sur réservation..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 19:30:00. EUR.

Base nautique Tartifume

Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pilates and postural stretching sessions every Monday from 03/07 to 07/08 at the Fontet nautical base, by reservation. Please bring your own mat.

Yoga for parents and children from 10 a.m. to 12 p.m. on August 25, by prior arrangement.

Sesiones de pilates y estiramientos posturales todos los lunes del 03/07 al 07/08 en el centro náutico Fontet, imprescindible reservar. Se ruega traer esterilla.

Sesión de yoga en profundidad para padres e hijos de 10.00 a 12.00 h el 25 de agosto, previa reserva.

Pilates und Posturalstretching jeden Montag vom 03/07 bis 07/08 in der Wassersportbasis Fontet, nach vorheriger Reservierung. Bringen Sie Ihre Matte mit.

Vertiefungssitzung Eltern-Kind-Yoga von 10 bis 12 Uhr am 25. August (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers