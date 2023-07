Cap 33 : Découvertes gratuites et approffondissements Base nautique Fontet, 21 juillet 2023, Fontet.

Fontet,Gironde

Tous les vendredis de 15h à 17h ,à la base nautique de Fontet initiez vous au sport nautiques et collectifs:

-Cirque et Slackline de 15h à17h

-Canoë, tir à l’arc, paddle, Beach tennis 15h à 19h

-Loh Kanth, grand jeu sur réservation le 21/07 à 18h

-Initiation Mosaïque le 4/08 à 15h

-Initiation danse traditionnelle le 28/07 à 15h

-Atelier jeu d’écriture le 21/07 à 15h

-Théâtre d’impro le 21/07 à 15

Séances approfondissement de Pilates et Stretching postural tous les lundis du 03/07 au 07/08 à la base nautique de Fontet, sur réservation. Prévoir votre tapis de sol..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 19:30:00. EUR.

Base nautique Tartifume

Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every Friday from 3pm to 5pm, at the Fontet water sports center, try your hand at water and team sports:

-Circus and Slackline from 3pm to 5pm

-Canoeing, archery, paddle, beach tennis 3pm to 7pm

-Loh Kanth, big game on reservation on 21/07 at 18h

-Mosaic initiation on 4/08 at 3pm

-Introduction to traditional dance on 28/07 at 3pm

-Writing game workshop on 21/07 at 3pm

-Improv theater on 21/07 at 15

Pilates and postural stretching sessions every Monday from 03/07 to 07/08 at the Fontet water sports center, on reservation. Please bring your own floor mat.

Todos los viernes de 15.00 a 17.00 h, en el centro náutico Fontet, practique deportes acuáticos y de equipo:

-Circo y Slackline de 15.00 a 17.00 h

-Piragüismo, tiro con arco, paddle, tenis playa de 15.00 a 19.00 h

-Loh Kanth, caza mayor en reserva el 21/07 a las 18 h

-Iniciación al mosaico el 4/08 a las 15 h

-Iniciación a la danza tradicional el 28/07 a las 15h00

-Taller de escritura el 21/07 a las 15h

-Improvisación teatral el 21/07 a las 15h

Sesiones de pilates y estiramientos posturales todos los lunes del 03/07 al 07/08 en el centro náutico Fontet, previa reserva. Se ruega traer esterilla.

Jeden Freitag von 15:00 bis 17:00 Uhr können Sie an der Wassersportbasis von Fontet Wasser- und Mannschaftssportarten ausprobieren:

-Zirkus und Slackline von 15 bis 17 Uhr

-Kanu, Bogenschießen, Paddeln, Beach Tennis 15 bis 19 Uhr

-Loh Kanth, ein großes Spiel auf Vorbestellung am 21.07. um 18 Uhr

-Einführung in das Mosaik am 4/08 um 15h

-Einführung in den traditionellen Tanz am 28/07 um 15h

-Workshop Schreibspiel am 21.07. um 15 Uhr

-Improvisationstheater am 21.07. um 15 Uhr

Vertiefende Pilates- und Posturalstretching-Sitzungen jeden Montag vom 03/07 bis 07/08 in der Wassersportbasis Fontet, nach vorheriger Reservierung. Bringen Sie Ihre Matte mit.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers