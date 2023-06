séjour canoë-kayak base nautique du Val de l’Indre Veigné, 31 juillet 2023, Veigné.

séjour canoë-kayak 31 juillet – 4 août base nautique du Val de l’Indre Entre 0-800 : 95€

Entre 801- 1150 : 155€

Entre 1151 – 1500 : 225€

Entre 1501 -9999 : 295€

Avis aux amateurs de sports aquatiques ! Avec le club de canoë-kayak du Val de l’Indre, ce séjour est dédié à la découverte de cette activité. Hébergement au camping de Veigné (à 5 minutes à pied de la base nautique), activités de plein-air toute la semaine et canoë-kayak tous les jours du lundi au jeudi.

base nautique du Val de l’Indre rue du moulin 37250 Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.asso-puzzle.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0247941200 »}, {« type »: « email », « value »: « coordo.jeunesse@asso-puzzle.fr »}]

nature indre