Régate estivale de Quimiac Base nautique du Toul Ru Mesquer, 13 août 2023, Mesquer.

Régate estivale de Quimiac Dimanche 13 août, 14h30 Base nautique du Toul Ru Inscription: 14, Inscription: 19

Solitaire, catamaran, dériveur. Ouvert à tout.es à partir de 12 ans. Inscription le 12, après midi.

Base nautique du Toul Ru Chemin du Boulandais 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 53 84 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 61 14 »}, {« type »: « email », « value »: « nautismeenpaysblanc@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.npb.asso.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/regate-estivale-de-quimiac-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T14:30:00+02:00 – 2023-08-13T16:30:00+02:00

