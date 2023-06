Navigation avec l’association Quimiac Voile Base Nautique du Toul Ru Mesquer Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mesquer Navigation avec l’association Quimiac Voile Base Nautique du Toul Ru Mesquer, 8 juillet 2023, Mesquer. Navigation avec l’association Quimiac Voile Samedi 8 juillet, 11h30, 15h00 Base Nautique du Toul Ru 1 personne: 5 Briefing à 11h30 devant l’école de voile, départ 15h et débriefing autour d’un verre à 18h.

Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile et adhérer à l’association. Base Nautique du Toul Ru Chemin du Bourlandais 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quimiac.voile@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/navigation-avec-l-association-quimiac-voile-mesquer.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:30:00+02:00 – 2023-07-08T13:00:00+02:00

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T19:00:00+02:00

Base Nautique du Toul Ru Mesquer Loire-Atlantique

