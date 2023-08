PAELLA KARAOKÉ Base nautique du Lac du Moulinet Le Buisson, 25 août 2023, Le Buisson.

Le Buisson,Lozère

Le vendredi 25 août à partir de 19h, à l’Aquafun du Moulinet, ambiance guinguette: Paëlla Karaoké Blind test sur écran géant!

Pour passer une bonne soirée en famille ou entre amis à la base nautique du Moulinet.

Réservation avant le 21 août (places l….

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . EUR.

Base nautique du Lac du Moulinet

Le Buisson 48100 Lozère Occitanie



Friday August 25 from 7pm, at the Aquafun du Moulinet, guinguette atmosphere: Paëlla Karaoke Blind test on giant screen!

Spend an enjoyable evening with family and friends at the Moulinet water sports center.

Reservations by August 21 (places on…

Viernes 25 de agosto a partir de las 19:00 h, en el Aquafun del Moulinet, ambiente guinguette: ¡Prueba a ciegas de Paëlla Karaoke en pantalla gigante!

Una gran velada en familia o entre amigos en el centro náutico del Moulinet.

Reserve antes del 21 de agosto (plazas disponibles previa petición).

Freitag, 25. August, ab 19 Uhr, im Aquafun du Moulinet, Guinguette-Atmosphäre: Paëlla-Karaoke-Blindtest auf Großleinwand!

Verbringen Sie einen schönen Abend mit der Familie oder Freunden am Wassersportzentrum Le Moulinet.

Reservierung vor dem 21. August (Plätze frei)…

Mise à jour le 2023-08-18 par 48 – OT Gévaudan Destination