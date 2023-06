S2JOUR SALLES SUR VERDON 2023 base nautique des salles sur verdon Les Salles-sur-Verdon, 24 juillet 2023, Les Salles-sur-Verdon.

S2JOUR SALLES SUR VERDON 2023 24 et 28 juillet base nautique des salles sur verdon

Descriptif :

Avant :

Questionnaire à remplir par les enfants et les parents.

Atelier de montage de tentes, choix des activités en dehors de celle nautique, organisation des tâches de la vie quotidienne et présentation des outils pour l’autonomie pour se préparer pour les activités, la douche,

Le trousseau donner à amont. La valise doit être faite avec l’enfant.

Course des produits secs avec un petit groupe d’enfant.

Préparation du matériel de camping et des jeux.

Pendant :

Mise en place du camp, suivi des activités nautique, temps pour le carnet de bord, participation à la vie quotidienne en respectant ou aménageant ce qui a été choisi, participation aux activités autres que celles nautiques.

Lundi après-midi, groupe 1 soit 12 enfants fait du funboat.

Mardi après-midi, groupe 2 soit 12 enfants fait du funboat.

Le mercredi matin groupe 2 paddle et mercredi après-midi le groupe 1 fait du funboat.

Jeudi matin groupe 1 paddle et mercredi après-midi le groupe 2 fait du funboat.

Le vendredi sera consacré au rangement.

Des baignades sont organisées pour le groupe qui n’est pas en activité avec la base nautique.

Après :

Rencontre avec les parents et enfants avec présentation d’un diaporama en 3 phase fait avec les enfants, 1 l’activité, 2 la vie du camp, 3 les jeux.

Temps d’échange avec les parents et enfants avec à l’appui un questionnaire au retour qui fait écho à celui rempli avant le camp partie sur les activités, l’autonomie, le bien vivre ensemble et une partie libre de ce que les enfants en retiennent et 1 partie où les parents notent l’évolution de leurs enfants.

base nautique des salles sur verdon quartier Margaridon 83630 Les salles sur Verdon Les Salles-sur-Verdon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « mdj.jausiers@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T08:30:00+02:00

2023-07-28T18:30:00+02:00 – 2023-07-28T19:00:00+02:00