A la découverte des sports nautiques 21 – 25 août base nautique de saint laurent blangy 45 À quelques coups de pagaie du centre-ville d'Arras, les rapides de la base nautique de Saint-Laurent-Blangy vous attendent pour une descente en rafting ou en kayak.

Pour ceux qui n’ont pas le pied marin, sachez que les bords de la Scarpe sont aussi le point de départ de nombreuses balades à vélo et de promenades à pied. Deux-cents mètres de descente en hydro-speed, en rafting, en kayak ou dans un hot-dog gonflable, ça ne s’oublie pas.

« D’autant que grâce au tapis roulant, on repart sans se fatiguer pour plusieurs tours d’affilée. » Vingt ans après sa création, la Base nautique des Eaux vives de Saint-Laurent-Blangy

est un équipement toujours aussi rare dans le paysage ludique des Hauts-de-France. base nautique de saint laurent blangy 62223 saint Laurent Blangy Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France

2023-08-21T08:00:00+02:00 – 2023-08-21T20:00:00+02:00

2023-08-25T08:00:00+02:00 – 2023-08-25T20:00:00+02:00 Age min 10 Age max 17

