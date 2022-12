Séjours 8-11ans – Saint Laurent Blangy base nautique de Saint-Laurent-Blangy, 17 juillet 2022, Saint-Laurent-Blangy.

Séjours 8-11ans – Saint Laurent Blangy 17 – 22 juillet base nautique de Saint-Laurent-Blangy

De 30€ à 100€ selon quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

base nautique de Saint-Laurent-Blangy 25 Rue Laurent GERS Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Le projet de camp à Saint Laurent Blangy s’inscrit dans une démarche de départ en vacances et d’émancipation des jeunes. En séjour, les jeunes apprennent l’autonomie et la liberté individuelle mais également l’organisation au sein d’un collectif. Pour la plupart des jeunes, c’est la première fois qu’ils partent de chez eux pendant plusieurs nuits. Partir de chez soi n’est pas toujours facile, la MJC propose donc ce premier départ aux jeunes de 6 à 11 ans, en les accompagnant et en proposant un cadre sécurisant tout au long du projet.

Ce séjour pour les 8-11 ans est une découverte de l’autonomie et de la vie quotidienne en collectif. 4 nuitées pour découvrir le camping, la vie de groupe, le monde rural et son territoire, mais aussi les veillées au coin du feu et la cuisine à plusieurs !

• L’équipe d’animation se compose de 1 directeur, 1 intendant et 4 animateur.ices tous diplômés BAFA (et BAFD pour la direction). Cette équipe sera formée aux principes de pédagogies alternatives avec l’outillage pour animer des temps de débats, de décisions collectives ainsi que de conseils d’enfant.

• Nous seront accueillis par la base nautique de Saint Laurent Blangy, à 5km de la ville d’Arras. Nous installerons le camp avant l’arrivée des enfants : 5 tentes de 6 enfants, 1 tente cuisine, 3 barnums d’activités.

• Les repas et menus seront réflechis le premier jour avec le groupe d’enfants. Tous les jours, une équipe de plusieurs jeunes seront inscrits pour préparer à manger pour le reste du groupe.

• Les horaires et autres règles de vie commune seront travaillés au début du camp avec l’ensemble des enfants et l’équipe d’animation lors de temps démocratiques.

• Influencé par la pédagogie Freinet, le planning de la semaine sera réflechi ensemble le premier jour du séjour. Seul certaines activités déjà programmé par l’organisateur seront imposées : Canoë, paddle, Pirogue, VTT.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T18:30:00+02:00

2022-07-22T21:30:00+02:00