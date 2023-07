Journées du Patrimoine 2023 – Visite de la Base Nautique Base Nautique de Limoges Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 14h à 18h.

La base nautique des bords de Vienne, dont l’accès est habituellement réservé aux seuls licenciés de la FFA ou aux participants des stages, ouvre exceptionnellement ses portes au grand public le samedi 16 septembre ! Les visiteurs découvriront un patrimoine navigant varié, couvrant près d’un siècle de techniques d’aviron : bateaux en bois, bateaux en contreplaqué marine, bateaux en fibre de verre, composites et carbone.

Les visiteurs découvriront les embarcations, qui animent depuis 1923, année de création du Club Nautique de Limoges, les bords de Vienne.

Gratuit, sur inscription (par mail en lien).

Places limitées..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

Base Nautique de Limoges Rue du Port du Naveix

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 2pm to 6pm.

The bords de Vienne water sports center, usually open only to FFA licensees and course participants, is opening its doors to the general public on Saturday, September 16! Visitors will discover a varied rowing heritage, spanning almost a century of rowing techniques: wooden boats, marine plywood boats, fiberglass, composite and carbon boats.

Visitors will discover the boats that have been plying the banks of the Vienne since 1923, the year the Club Nautique de Limoges was founded.

Free, registration required (e-mail link).

Places limited.

De 14:00 a 18:00 horas.

El centro náutico de los bordes de Vienne, que normalmente sólo está abierto a los titulares de una licencia FFA y a los participantes en los cursos, abre sus puertas excepcionalmente al público en general el sábado 16 de septiembre Los visitantes podrán descubrir un patrimonio de remo variado, que abarca casi un siglo de técnicas de remo: embarcaciones de madera, embarcaciones de contrachapado marino, embarcaciones de fibra de vidrio, composite y carbono.

Los visitantes descubrirán las embarcaciones que surcan las orillas del Vienne desde 1923, año de fundación del Club Náutico de Limoges.

Gratuito, previa inscripción (enlace e-mail).

Plazas limitadas.

Von 14 bis 18 Uhr.

Die Wassersportbasis am Ufer der Vienne, deren Zugang normalerweise nur den Lizenznehmern der FFA oder den Teilnehmern von Kursen vorbehalten ist, öffnet am Samstag, den 16. September ausnahmsweise ihre Tore für die breite Öffentlichkeit! Die Besucher werden ein vielfältiges Bootsvermögen entdecken, das fast ein Jahrhundert Rudertechnik umfasst: Holzboote, Boote aus Marinesperrholz, Boote aus Glasfaser-, Verbund- und Karbonfasern.

Die Besucher werden die Boote entdecken, die seit 1923, dem Jahr der Gründung des Club Nautique de Limoges, die Ufer der Vienne beleben.

Kostenlos, nach Anmeldung (per E-Mail unter dem Link).

Begrenzte Teilnehmerzahl.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Limoges Métropole