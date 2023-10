VILLES ET VILLAGES DE LA REPRISE ARTISANALE COMMUNE DE LA TREMBLADE BASE NAUTIQUE DE LA TEMBLADE RONCE LES BAINS Ronce-les-Bains Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Dans le cadre du mois de la transmission- reprise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle Aquitaine organise la cérémonie de remise du prix Village de la reprise 2023 attribué cette année à la commune de LA TREMBLADE en Charente Maritime. Cette évènement met en avant des Artisans hommes et femmes qui ont récemment repris une entreprise .

Cet aussi l’occasion d’échanger avec les élus et chefs d’entreprises qui oeuvrent pour le développement économique de leur territoire.

Tous les commerçants et Artisans de la commune de LA REMBLADE seront invités à participer à cette cérémonie qui aura lieu le Lundi 20 Novembre à 18H00 au centre Nautique de la tremblade Ronce les Bains

