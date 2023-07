Séjour sportif à Bellecin Base Nautique de Bellecin Orgelet, 7 août 2023, Orgelet.

Séjour sportif à Bellecin 7 – 11 août Base Nautique de Bellecin

Le séjour Jura est organisé par le service Jeunesse et Sport de la Communauté de Communes Meuse-Rognon (CCMR) qui en est le principal financeur. La CAF Haute Marne, la MSA ainsi que le Conseil Départemental de la Haute-Marne participe également au financement du séjour.

Le séjour se déroule à Orgelet dans le Jura au sein du centre sportif de Bellecin. Toutes les activités ont lieu au sein de la base sauf activités exceptionnelles.

Le centre sportif de Bellecin dispose d’une capacité d’hébergement de 190 lits répartis en chambre de 1 à 4 places et des tente marabout de 12 places.

• 3 tentes de 12 places

Service de restauration de type self d’une capacité de 120 places et d’une terrasse de 50 places.

Dans ce cadre exceptionnel du Lac de Vouglans où la nature est omniprésente, les enfants pourront pratiquer une multitude d’activités sportives de plein air qui associent les déplacements et la découverte du patrimoine entre:

• Partir à la découverte de grands espaces, grâce au VTT, à l’équitation et à la course d’orientation.

• Goûter aux sensations du vide, avec nos parcours dans les arbres, l’escalade…

• Savourer le calme naturel, prendre le temps sur les parcours de tir à l’arc et de golf.

• Explorer l’inconnu en faisant vos premiers pas en spéléologie ou en randonnée dans les canyons jurassiens.

• Enfin, prendre un bon bain de sports nautiques avec le canoë-kayak, l’aviron, la planche à voile et le catamaran.

Toutes les activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

Ce séjour est proposé à l’accueil des publics prioritaires (adolescents en milieu rural).

Base Nautique de Bellecin ORGELET Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.meuserognon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 13 09 71 63 »}, {« type »: « email », « value »: « clsh@meuserognon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T07:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:00:00+02:00

2023-08-11T07:00:00+02:00 – 2023-08-11T23:00:00+02:00

sport de nature