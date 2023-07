CAMP C’EST COOL 1 BASE NAUTIQUE DE BELLECIN Orgelet, 31 juillet 2023, Orgelet.

CAMP C’EST COOL 1 31 juillet – 4 août BASE NAUTIQUE DE BELLECIN Reste à charge famille entre 0 et 40 euros

AU PROGRAMME

ACTIVITES

VTT / Tir à l’arc

Paddle / Golf

MAIS AUSSI

Baignade

Terrains de beach-volley,

de foot, tables de ping-pong.

Veillées à thème et BOUM

LIEU ET HEBERGEMENT

Camping de Bellecin

BASE NAUTIQUE DE BELLECIN 39270 ORGELET Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-sequanaise.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.38.03.67.04 »}, {« type »: « email », « value »: « secteur.jeunes@la-sequanaise.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T10:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T16:59:00+02:00