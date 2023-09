Goûter les paysages… à Casseneuil Base nautique Casseneuil, 30 septembre 2023, Casseneuil.

Casseneuil,Lot-et-Garonne

Une première approche des paysages depuis l’eau avec Frédéric Figeac, un amoureux de la langue et de la culture occitane; suivie d’une balade pédestre sur les rives du Lot et de la Lède, en prenant un peu de hauteur… Entre les deux temps, pique-nique tiré du sac (petite restauration sur place)..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Base nautique Quai des Gabarres

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A first approach to the landscape from the water with Frédéric Figeac, a lover of the Occitan language and culture; followed by a walk along the banks of the Lot and Lède rivers, taking in the sights… A picnic lunch will be served between the two events.

Un primer acercamiento al paisaje desde el agua con Frédéric Figeac, amante de la lengua y la cultura occitanas; seguido de un paseo por las orillas del Lot y del Lède, contemplando el paisaje desde lo alto… Entre medias, un picnic para llevar (con tentempiés in situ).

Eine erste Annäherung an die Landschaften vom Wasser aus mit Frédéric Figeac, einem Liebhaber der okzitanischen Sprache und Kultur; gefolgt von einer Wanderung entlang der Ufer des Lot und der Lède, bei der Sie ein wenig Höhe gewinnen können… Zwischendurch gibt es ein Picknick aus dem Rucksack (kleine Snacks vor Ort).

Mise à jour le 2023-09-21 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47