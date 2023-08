Le futur poïpoïdrome flottant Base nautique Casseneuil, 13 septembre 2023, Casseneuil.

Casseneuil,Lot-et-Garonne

Embarquons ensemble sur le futur poïpoïdrome flottant pour un voyage imaginaire sur le thème de l’eau afin de raviver nos mémoires en partageant nos histoires d’eau, notre vécu des rivières, des cours d’eau, des sources…

2023-09-13 fin : 2023-09-14 17:00:00. EUR.

Base nautique Quai des Gabarres

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Let’s embark together on the future floating poipoïdrome for an imaginary voyage on the theme of water, to revive our memories by sharing our stories of water, our experiences of rivers, streams, springs…

Embarquémonos juntos en el futuro poipoïdrome flotante en un viaje imaginario sobre el tema del agua para revivir nuestros recuerdos compartiendo nuestras historias del agua, nuestras experiencias de ríos, arroyos, manantiales…

Lassen Sie uns gemeinsam an Bord des zukünftigen schwimmenden Poipoidroms gehen und eine imaginäre Reise zum Thema Wasser unternehmen, um unsere Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, indem wir unsere Wassergeschichten, unsere Erfahrungen mit Flüssen, Wasserläufen und Quellen teilen.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47